Directorio de Empresas
CoStar Group
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

CoStar Group Salarios

El salario de CoStar Group oscila desde $60,000 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $241,200 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CoStar Group. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero DevOps

Científico de Datos
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Diseñador de Producto
Median $105K

Diseñador UX

Gerente de Producto
Median $130K
Servicio al Cliente
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analista de Negocios
$197K
Desarrollo de Negocios
$134K
Analista de Datos
$144K
Analista Financiero
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operaciones de Marketing
$61.6K
Ventas
$149K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $230K
Gerente de Programa Técnico
$241K
Capitalista de Riesgo
$114K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CoStar Group, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

CoStar Group薪资最高的职位是Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level，年度总薪酬为$241,200。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
CoStar Group的年度总薪酬中位数为$132,000。

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CoStar Group

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • Sabre
  • 2U
  • McDonald's
  • Mercari
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos