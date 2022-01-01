CoStar Group Salarios

El salario de CoStar Group oscila desde $60,000 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $241,200 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CoStar Group. Última actualización: 10/13/2025
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En CoStar Group, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
