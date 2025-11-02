Mercari Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Japan en Mercari oscila desde ¥7.47M por year para MG1 hasta ¥14.2M por year para MG4. El paquete de compensación in Japan mediano por year totaliza ¥12.22M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

+ ¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Mercari ?

