ManTech
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

ManTech Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en ManTech totaliza $143K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ManTech. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
ManTech
Pega Developer
Ashburn, VA
Total por año
$143K
Nivel
Senior Application Developer
Base
$143K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ManTech?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en ManTech in United States tiene una compensación total anual de $210,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ManTech para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $142,800.

Otros Recursos