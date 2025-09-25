Directorio de Empresas
Intapp
  • Salarios
  • Information Technologist (IT)

  • Todos los Salarios de Information Technologist (IT)

Intapp Information Technologist (IT) Salarios

La compensación total promedio de Information Technologist (IT) en Intapp oscila desde $200K hasta $280K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intapp. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$216K - $251K
United States
Rango Común
Rango Posible
$200K$216K$251K$280K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Intapp, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Intapp tiene una compensación total anual de $279,650. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intapp para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) es $199,750.

