Intapp Salarios

El rango de salarios de Intapp va de $72,507 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $233,825 para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intapp . Última actualización: 8/10/2025