Ingram Micro
  Salarios
  Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Ingram Micro Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Canada en Ingram Micro totaliza CA$117K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ingram Micro. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$117K
Nivel
hidden
Base
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$8.1K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ingram Micro?
Últimas Contribuciones de Salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Ingram Micro in Canada tiene una compensación total anual de CA$153,120. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ingram Micro para el puesto de Científico de Datos in Canada es CA$118,667.

Otros Recursos