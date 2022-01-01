Directorio de Empresas
Domo
Domo Salarios

El salario de Domo oscila desde $22,928 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el rango bajo hasta $183,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Domo. Última actualización: 10/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $155K
Diseñador de Producto
Median $115K

Diseñador UX

Gerente de Producto
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Marketing
Median $183K
Asistente Administrativo
$44.8K
Científico de Datos
$125K
Diseñador Gráfico
$22.9K
Reclutador
$141K
Ventas
$163K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Gerente de Programa Técnico
$77.4K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Domo, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Domo es Gerente de Producto con una compensación total anual de $183,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Domo es $140,700.

