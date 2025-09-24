Directorio de Empresas
Ericsson
Ericsson Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en Ericsson totaliza ₹5.66M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ericsson. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹5.66M
Nivel
JS6
Base
₹5.34M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹314K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ericsson?

₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Otros Recursos