Ciena
Ciena Salarios

El salario de Ciena oscila desde $33,419 en compensación total por año para un Redactor Técnico en el rango bajo hasta $275,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ciena. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Ingeniero de Hardware
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Ingeniero Óptico
Median $83.1K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $275K
Analista de Negocios
$86.7K
Servicio al Cliente
$87.3K
Gerente de Ciencia de Datos
$139K
Científico de Datos
$78.9K
Consultor de Gestión
$180K
Marketing
$252K
Ingeniero Mecánico
$66.8K
Diseñador de Producto
$101K
Ventas
Median $116K
Ingeniero de Ventas
$150K
Arquitecto de Soluciones
$110K
Gerente de Programa Técnico
$95.8K
Redactor Técnico
$33.4K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ciena, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Ciena es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $275,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ciena es $103,078.

