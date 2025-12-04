Directorio de Empresas
DeNA
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

DeNA Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Japan en DeNA oscila desde ¥8.69M hasta ¥11.86M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DeNA. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$62.5K - $75.5K
Japan
Rango Común
Rango Posible
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Científico de Datos envíos en DeNA para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en DeNA?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en DeNA in Japan tiene una compensación total anual de ¥11,857,795. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DeNA para el puesto de Científico de Datos in Japan es ¥8,688,901.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para DeNA

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • PayPal
  • Spotify
  • DoorDash
  • SoFi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dena/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.