Directorio de Empresas
Continental
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Continental Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en Continental totaliza ₹2.8M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Continental. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.8M
Nivel
L2
Base
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Continental?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Continental in India tiene una compensación total anual de ₹2,852,770. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Continental para el puesto de Científico de Datos in India es ₹1,802,692.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Continental

Empresas Relacionadas

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos