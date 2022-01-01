Directorio de Empresas
Henkel
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Henkel Salarios

El salario de Henkel oscila desde $14,250 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $129,350 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Henkel. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $107K
Analista de Negocios
$62.7K
Ingeniero Químico
$93K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Datos
$119K
Científico de Datos
$48.4K
Analista Financiero
$70.5K
Banquero de Inversión
$77.4K
Ingeniero de Materiales
$74.6K
Ingeniero Mecánico
$129K
Diseñador de Producto
$94.1K
Gerente de Producto
$70.2K
Gerente de Proyecto
$102K
Ventas
$14.2K
Capitalista de Riesgo
$68.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Henkel es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $129,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Henkel es $76,005.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Henkel

Empresas Relacionadas

  • SAP
  • Siemens
  • Panasonic
  • Mentor Graphics
  • Alarm.com
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos