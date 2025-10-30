Directorio de Empresas
Cashify
Cashify Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Cashify totaliza ₹1.66M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cashify. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cashify
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Total por año
₹1.66M
Nivel
SDE II
Base
₹1.66M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cashify?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Cashify in India tiene una compensación total anual de ₹1,909,528. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cashify para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,658,266.

Otros Recursos