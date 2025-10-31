La compensación de Gerente de Programa Técnico in United States en Capital One oscila desde $201K por year para Senior TPM hasta $233K por year para Lead TPM. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $250K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)