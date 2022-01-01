Blackstone Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Blackstone va de $40,903 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $300,000 para un Capitalista de Riesgo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blackstone. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista Financiero
Median $110K
Capitalista de Riesgo
Median $300K

Asociado

Analista

Científico de Datos
Median $150K
Gerente de Producto
Median $155K
Analista de Datos
Median $135K
Analista de Negocios
$40.9K
Desarrollo de Negocios
$133K
Éxito del Cliente
$109K
Tecnólogo de Información (TI)
$139K
Banquero de Inversiones
$168K
Legal
$219K
Marketing
$199K
Gerente de Proyecto
$48K
Analista de Ciberseguridad
$136K
Gerente de Ingeniería de Software
$207K
Arquitecto de Soluciones
$60.6K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Blackstone es Capitalista de Riesgo con una compensación total anual de $300,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Blackstone es $146,731.

Otros Recursos