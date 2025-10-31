Directorio de Empresas
Capital One
Capital One Analista de Negocios Salarios

La compensación de Analista de Negocios in United States en Capital One oscila desde $114K por year para Associate Business Analyst hasta $212K por year para Lead Business Analyst. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $119K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
Senior Associate
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
Principal Associate
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Capital One in United States tiene una compensación total anual de $211,537. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Analista de Negocios in United States es $116,500.

