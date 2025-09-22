Directorio de Empresas
Aurora
Aurora Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United States en Aurora oscila desde $122K hasta $167K por year. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$132K - $157K
United States
Rango Común
Rango Posible
$122K$132K$157K$167K
Rango Común
Rango Posible

$160K

En Aurora, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Aurora in United States tiene una compensación total anual de $166,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aurora para el puesto de Recursos Humanos in United States es $121,800.

