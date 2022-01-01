Directorio de Empresas
Snowflake
Snowflake Salarios

El salario de Snowflake oscila desde $37,476 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $979,200 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Snowflake. Última actualización: 11/17/2025

Ingeniero de Software
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Producción

Ventas
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Representante de Desarrollo de Ventas

Ejecutivo de Cuenta

Arquitecto de Soluciones
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Gerente de Producto
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Gerente de Ingeniería de Software
M3 $616K
M4 $769K
Ingeniero de Ventas
IC3 $303K
IC4 $297K
Gerente de Programa Técnico
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Científico de Datos
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Diseñador de Producto
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Diseñador UX

Analista Financiero
Median $118K
Recursos Humanos
Median $185K
Reclutador
Median $170K

Especialista en Búsqueda de Candidatos

Contador
Median $226K

Contador Técnico

Analista de Negocios
Median $155K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $256K
Legal
Median $210K
Gerente de Proyecto
Median $300K
Analista de Ciberseguridad
Median $105K
Gerente de Programa
Median $240K
Operaciones de Negocio
$370K
Gerente de Operaciones de Negocio
$784K
Desarrollo de Negocios
$289K
Servicio al Cliente
$37.5K
Analista de Datos
$210K
Gerente de Ciencia de Datos
$979K
Diseñador Gráfico
$623K
Marketing
$174K
Operaciones de Marketing
$121K
Operaciones de Personal
$194K
Operaciones de Ingresos
$480K
Gerente de Cuenta Técnica
$134K
Redactor Técnico
$303K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snowflake, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snowflake, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snowflake, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Snowflake es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $979,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Snowflake es $290,692.

