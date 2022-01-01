Directorio de Empresas
Applied Intuition
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Applied Intuition Salarios

El rango de salarios de Applied Intuition va de $100,500 en compensación total por año para un Investigador de Experiencia de Usuario en el extremo inferior a $483,570 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Applied Intuition. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Ingeniero de Software Full-Stack

Reclutador
Median $140K
Desarrollo de Negocios
$218K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Recursos Humanos
$422K
Ingeniero Mecánico
$136K
Diseñador de Producto
$484K
Analista de Ciberseguridad
$143K
Gerente de Ingeniería de Software
$201K
Gerente de Programa Técnico
$201K
Investigador de Experiencia de Usuario
$101K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
Options

En Applied Intuition, Options están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
Options

En Applied Intuition, Options están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos de carrera y más.

¡Visitar Ahora!

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Applied Intuition es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $483,570. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Applied Intuition es $200,940.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Applied Intuition

Empresas Relacionadas

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • Standard Cognition
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos