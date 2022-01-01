Directorio de Empresas
Standard Cognition
Standard Cognition Salarios

El rango de salarios de Standard Cognition va de $130,650 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $316,575 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Standard Cognition. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $190K
Científico de Datos
$131K
Gerente de Ingeniería de Software
$317K

Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
Options

En Standard Cognition, Options están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El rol mejor pagado reportado en Standard Cognition es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual promedio de $316,575.
La compensación total anual promedio reportada en Standard Cognition es $190,000.

