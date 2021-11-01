Directorio de Empresas
Alchemy
Alchemy Salarios

El rango de salarios de Alchemy va de $130,650 en compensación total por año para un Consultor de Gestión en el extremo inferior a $263,675 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Alchemy. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $240K
Consultor de Gestión
$131K
Gerente de Producto
$263K

Reclutador
$179K
Gerente de Ingeniería de Software
$264K
Investigador de Experiencia de Usuario
$149K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Alchemy es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $263,675. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Alchemy es $209,550.

Otros Recursos