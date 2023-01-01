Anthropic Salarios

El rango de salarios de Anthropic va de $311,933 en compensación total por año para un Marketing en el extremo inferior a $642,600 para un Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Anthropic. Última actualización: 8/21/2025
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Anthropic, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
