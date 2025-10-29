Xilinx Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Xilinx varía de $153K por year para E3 a $362K por year para E8. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $280K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xilinx. Última actualización: 10/29/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono E3 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Xilinx, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Xilinx ?

