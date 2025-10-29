La compensación de Ingeniero de Software in United States en Xilinx varía de $153K por year para E3 a $362K por year para E8. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $280K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xilinx. Última actualización: 10/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Xilinx, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)