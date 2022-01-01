Directorio de Empresas
Intel Salarios

El salario de Intel varía de $36,403 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $818,056 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intel. Última actualización: 10/21/2025

Ingeniero de Software
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero Crypto

Ingeniero de Sistemas

Ingeniero de Software de Videojuegos

Científico de Investigación

Investigador de IA

Ingeniero de IA

Embedded Systems Software Engineer

Ingeniero de Hardware
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Gerente de Producto
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Científico de Datos
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Gerente de Programa Técnico
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Gerente de Proyecto Técnico

Gerente de Ingeniería de Software
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Ingeniero Mecánico
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arquitecto de Soluciones
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Gerente de Marketing de Producto

Diseñador de Producto
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analista Financiero
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Gerente de Programa
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Ingeniero Químico
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Ingeniero Eléctrico
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analista de Negocios
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Recursos Humanos
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Ingeniero de Materiales
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Ventas
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Gerente de Ventas de Campo

Gerente de Cuenta

Desarrollo de Negocios
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operaciones de Negocio
Median $151K
Gerente de Operaciones de Negocio
Median $201K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $262K
Ingeniero Óptico
Median $239K
Gerente de Diseño de Producto
Median $290K
Gerente de Proyecto
Median $57.8K
Contador
Median $137K

Technical Accountant

Asistente Administrativo
Median $95.2K
Diseñador Gráfico
Median $235K
Ingeniero de Ventas
Median $201K
Legal
Median $300K
Jefe de Gabinete
$220K
Ingeniero Civil
$231K

Construction Engineer

Ingeniero de Control
$230K
Servicio al Cliente
$103K
Analista de Datos
$71.7K
Gerente de Instalaciones
$118K
Diseñador de Moda
$76.4K
Diseñador Industrial
$156K
Consultor de Gestión
$120K
Ingeniero MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Reclutador
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Redactor Técnico
$44.2K
Investigador UX
$37.7K
Capitalista de Riesgo
$166K
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Intel, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Intel, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Intel es Ingeniero de Software at the Fellow level con una compensación total anual de $818,056. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intel es $188,939.

