Upgrade Salarios

El salario de Upgrade varía de $54,880 en compensación total por año para un Analista de Negocio en el extremo inferior a $211,050 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Upgrade. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
Median $143K
Gerente de Producto
Median $207K
Científico de Datos
Median $116K

Analista de Negocio
$54.9K
Analista de Datos
$90.5K
Analista Financiero
$88.2K
Recursos Humanos
$79.7K
Diseñador de Producto
$129K
Reclutador
$95.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$211K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Upgrade, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Upgrade es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Upgrade es $105,800.

