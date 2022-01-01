Directorio de Empresas
Treasure Data
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Treasure Data Salarios

El salario de Treasure Data varía de $75,750 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior a $225,000 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Treasure Data. Última actualización: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $195K
Gerente de Producto
Median $225K
Analista de Datos
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Científico de Datos
$111K
Marketing
$222K
Diseñador de Producto
$145K
Ventas
$205K
Ingeniero de Ventas
$102K
Gerente de Ingeniería de Software
$208K
Arquitecto de Soluciones
$196K
Technical Account Manager
$173K
Gerente de Programa Técnico
$75.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Treasure Data es Gerente de Producto con una compensación total anual de $225,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Treasure Data es $184,181.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Treasure Data

Empresas Relacionadas

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Rubrik
  • Proofpoint
  • Docker
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos