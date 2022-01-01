Treasure Data Salarios

El salario de Treasure Data varía de $75,750 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior a $225,000 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Treasure Data . Última actualización: 10/26/2025