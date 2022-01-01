Directorio de Empresas
Docker Salarios

El salario de Docker varía de $104,475 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $499,988 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Docker. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $262K
Ingeniero de Ventas
Median $280K
Operaciones de Negocio
$114K

Servicio al Cliente
$104K
Marketing
$176K
Diseñador de Producto
$500K
Gerente de Producto
$162K
Ventas
$185K
Gerente de Ingeniería de Software
$250K
Arquitecto de Soluciones
$202K
Preguntas frecuentes

Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Docker ni $193,633.

