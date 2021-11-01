Sigmoid Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Sigmoid oscila entre $22,403 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $70,369 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sigmoid. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $22.4K

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
Median $38.9K
Analista de Datos
$23K

Gerente de Ciencia de Datos
$65.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$70.4K
Preguntas Frecuentes

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Sigmoid คือ Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $70,369 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Sigmoid คือ $38,939

