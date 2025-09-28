Directorio de Empresas
Realtek Semiconductor
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in Taiwan en Realtek Semiconductor totaliza NT$2.27M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$2.27M
Nivel
Senior Engineer
Base
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$684K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
7 Años
Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Hardware at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$4,062,649. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Ingeniero de Hardware role in Taiwan is NT$2,298,922.

Otros Recursos