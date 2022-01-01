Directorio de Empresas
Cerner
Cerner Salarios

El salario de Cerner varía de $2,387 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $195,640 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cerner. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Backend

Consultor de Gestión
Median $58.3K
Arquitecto de Soluciones
Median $91.4K

Operaciones de Negocio
$53.3K
Analista de Negocio
$49.8K
Servicio al Cliente
$51.7K
Analista de Datos
$68.7K
Gerente de Ciencia de Datos
$58.1K
Científico de Datos
$63.7K
Recursos Humanos
$14.1K
Tecnólogo en Información (TI)
$124K
Diseñador de Producto
Median $100K
Gerente de Producto
$2.4K
Gerente de Programa
Median $95.8K
Ventas
$196K
Ingeniero de Ventas
$87.6K
Analista de Ciberseguridad
$140K
Gerente de Ingeniería de Software
$19.3K
Gerente de Programa Técnico
Median $97.6K
Redactor Técnico
$88.6K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Cerner es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,640. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerner es $61,012.

Otros Recursos