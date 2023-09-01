Directorio de Empresas
REA Group
REA Group Salarios

El rango de salarios de REA Group oscila entre $76,389 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $144,619 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de REA Group. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $106K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Gerente de Producto
Median $127K
Diseñador de Producto
Median $76.4K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $131K
Analista de Datos
$100K
Científico de Datos
$119K
Arquitecto de Soluciones
$145K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en REA Group es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $144,619. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en REA Group es $119,100.

