Directorio de Empresas
Otter.ai
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Otter.ai que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevista, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Otter.ai is a Los Altos, California-based technology company that develops speech to text transcription and translation applications using artificial intelligence and machine learning.

    https://otter.ai
    Sitio Web
    2016
    Año de Fundación
    90
    Número de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

    Empleos Destacados

      No se encontraron empleos destacados para Otter.ai

    Empresas Relacionadas

    • Apple
    • PayPal
    • Pinterest
    • Lyft
    • Coinbase
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos