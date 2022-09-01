Directorio de Empresas
Otter.ai
Otter.ai Salarios

El salario de Otter.ai varía de $183,600 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el extremo inferior a $200,500 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Otter.ai. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $201K

Ingeniero de Software Backend

Científico de Investigación

Diseñador Gráfico
$184K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Otter.ai, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Otter.ai es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $200,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Otter.ai es $192,050.

Otros Recursos