Omio Salarios

El rango de salarios de Omio oscila entre $62,896 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $135,567 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Omio. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $62.9K
Analista de Datos
$71.4K
Gerente de Ciencia de Datos
$107K

Gerente de Producto
$136K
Reclutador
$68K
Gerente de Ingeniería de Software
$102K
Preguntas Frecuentes

