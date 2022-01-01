ABOUT YOU Salarios

El rango de salarios de ABOUT YOU oscila entre $65,128 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $92,656 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ABOUT YOU . Última actualización: 8/11/2025