Minsait
Minsait Salarios

El salario de Minsait varía de $23,619 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior a $48,536 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minsait. Última actualización: 9/16/2025

Ingeniero de Software
Median $40.2K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
Median $31.4K
Analista de Datos
Median $26.6K

Científico de Datos
$38.3K
Tecnólogo de la Información (TI)
$46.4K
Consultor de Gestión
$48.5K
Gerente de Programa Técnico
$23.6K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Minsait es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $48,536. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Minsait es $38,258.

