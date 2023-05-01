Directorio de Empresas
Metro
Metro Salarios

El rango de salarios de Metro oscila entre $13,746 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $143,715 para un Operaciones de Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Metro. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Asistente Administrativo
$39.8K
Científico de Datos
$64.4K
Operaciones de Marketing
$144K

Diseñador de Producto
$74.1K
Gerente de Producto
$115K
Gerente de Proyecto
$16.4K
Ventas
$13.7K
Ingeniero de Software
$60.3K
Arquitecto de Soluciones
$105K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Metro is Operaciones de Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $143,715. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metro is $64,405.

