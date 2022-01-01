Directorio de Empresas
Airbnb

Airbnb Salarios

El salario de Airbnb varía de $33,473 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $836,108 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Airbnb. Última actualización: 9/4/2025

Logo de Airbnb

$57K

Ingeniero de Software
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Ingeniero Android

Ingeniero de Software Mobile

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Gerente de Producto
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Diseñador de Producto
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Diseñador UX

Gerente de Ingeniería de Software
M1 $602K
M2 $765K
Reclutador
G8 $189K
G9 $209K

Reclutador Técnico

Gerente de Programa Técnico
L5 $349K
L6 $499K
Analista Financiero
Median $301K
Gerente de Proyecto
Median $200K
Marketing
Median $300K
Gerente de Programa
Median $330K
Analista de Negocios
Median $33.5K
Analista de Datos
Median $157K
Legal
Median $275K

Asesor Legal

Ventas
Median $100K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $620K
Asistente Administrativo
Median $155K
Desarrollo de Negocios
Median $130K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $230K
Investigador UX
Median $340K
Contador
$190K

Contador Técnico

Operaciones de Negocio
$349K
Gerente de Operaciones de Negocio
$267K
Redactor Publicitario
$246K
Recursos Humanos
$126K
Operaciones de Marketing
$367K
Ingeniero Mecánico
$295K
Operaciones de Personal
$402K
Gerente de Diseño de Producto
$348K
Operaciones de Ingresos
$266K
Ingeniero de Ventas
$71.5K
Analista de Ciberseguridad
$117K
Cronograma de Adquisición

35%

AÑO 1

30%

AÑO 2

20%

AÑO 3

15%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Airbnb, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 35% se adquiere en el 1st-AÑO (8.75% trimestral)

  • 30% se adquiere en el 2nd-AÑO (7.50% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (3.75% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Airbnb, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Airbnb, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Airbnb es Ingeniero de Software at the G11 level con una compensación total anual de $836,108. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airbnb es $301,000.

Otros Recursos