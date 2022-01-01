Directorio de Empresas
Kaseya
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Kaseya Salarios

El salario de Kaseya varía de $40,778 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el extremo inferior a $105,440 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kaseya. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ventas
Median $80K

Gerente de Cuenta

Gerente de Producto
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Servicio al Cliente
$42.2K
Recursos Humanos
$88.2K
Consultor de Gestión
$96.6K
Diseñador de Producto
$95.5K
Gerente de Proyecto
$71.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$78.3K
Arquitecto de Soluciones
$40.8K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Kaseya es Gerente de Producto con una compensación total anual de $105,440. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kaseya es $78,290.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Kaseya

Empresas Relacionadas

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos