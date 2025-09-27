Directorio de Empresas
Kaseya
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Kaseya Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Poland en Kaseya varía de PLN 255K por year para Software Engineer 2 a PLN 291K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Poland totaliza PLN 265K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kaseya. Última actualización: 9/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
(Nivel de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 603K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en Kaseya?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ingeniero de Software pozícióra a Kaseya cégnél in Poland évi PLN 327,642 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kaseya cégnél a Ingeniero de Software szerepkörre in Poland jelentett medián éves teljes kompenzáció PLN 274,918.

Otros Recursos