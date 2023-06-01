Directorio de Empresas
Jane Technologies
Jane Technologies Salarios

El salario de Jane Technologies varía de $160,800 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $266,325 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jane Technologies. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Científico de Datos
$161K
Gerente de Producto
$266K
Ingeniero de Software
$209K

Gerente de Ingeniería de Software
$174K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Jane Technologies es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $266,325. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jane Technologies es $191,157.

