La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom en Intapp varía de £78.8K a £112K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intapp. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

£89.5K - £106K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£78.8K£89.5K£106K£112K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Intapp, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Ingeniería de Software na Intapp in United Kingdom é uma remuneração total anual de £111,883. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Intapp para a função de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom é £78,805.

