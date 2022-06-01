Intapp Salarios

El rango de salarios de Intapp oscila entre $72,507 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior y $233,825 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intapp . Última actualización: 8/10/2025