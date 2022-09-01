Directorio de Empresas
Hightouch

Hightouch Salarios

El rango de salarios de Hightouch oscila entre $176,400 en compensación total por año para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo inferior y $306,000 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hightouch. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $190K
Gerente de Ciencia de Datos
$176K
Ventas
$306K

Ingeniero de Ventas
$229K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Hightouch, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Hightouch is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hightouch is $209,733.

Otros Recursos