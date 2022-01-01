Directorio de Empresas
Coinbase
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Coinbase Salarios

El salario de Coinbase varía de $69,345 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $1,186,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Coinbase. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero Crypto

Gerente de Producto
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Diseñador de Producto
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Diseñador de Interacción

Diseñador UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Científico de Datos
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Gerente de Programa Técnico
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Gerente de Ingeniería de Software
M6 $560K
M7 $772K
Analista de Ciberseguridad
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Recursos Humanos
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Gerente de Marketing de Producto

Gerente de Programa
IC4 $163K
IC5 $193K
Gerente de Proyecto
IC5 $213K
IC6 $346K
Analista Financiero
Median $214K
Analista de Datos
Median $175K
Desarrollo de Negocios
Median $477K
Legal
Median $526K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $240K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $380K
Asistente Administrativo
$143K
Operaciones de Negocio
$200K
Analista de Negocios
$263K
Servicio al Cliente
$69.3K
Operaciones de Servicio al Cliente
$135K
Éxito del Cliente
$352K
Consultor de Gestión
$335K
Operaciones de Marketing
$550K
Reclutador
$228K
Ventas
$213K
Arquitecto de Soluciones
$219K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Investigador UX
Median $262K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Coinbase, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Coinbase, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Preguntas frecuentes

Den högst betalda rollen som rapporterats på Coinbase är Ingeniero de Software at the IC8 level med en årlig total ersättning på $1,186,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Coinbase är $268,745.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Coinbase

Empresas Relacionadas

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos