Helsing
Helsing Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Kingdom en Helsing totaliza £139K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Helsing. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£139K
Nivel
L3
Base
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Bono
£0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Helsing?

£121K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Helsing, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

Otros Recursos