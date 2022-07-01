Directorio de Empresas
GoSecure
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

GoSecure Salarios

El salario mediano de GoSecure es $86,252 para un Analista de Ciberseguridad . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GoSecure. Última actualización: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Ciberseguridad
$86.3K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en GoSecure es Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level con una compensación total anual de $86,252. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GoSecure es $86,252.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para GoSecure

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Lyft
  • Coinbase
  • Spotify
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gosecure/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.