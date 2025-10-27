Genesys Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Genesys varía de $92.4K por year para L1 a $181K por year para L5. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $140K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $92.4K $90.2K $0 $2.2K L2 Software Engineer $118K $112K $0 $6.3K L3 Senior Software Engineer $140K $128K $2.9K $8.8K L4 Lead Software Engineer $186K $163K $0 $23.1K Ver 3 Más Niveles

