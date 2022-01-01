Directorio de Empresas
Ultimate Software
Ultimate Software Salarios

El salario de Ultimate Software varía de $70,745 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior a $189,945 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ultimate Software. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $110K
Analista de Negocios
$99.5K
Científico de Datos
$190K

Tecnólogo de la Información (TI)
$70.7K
Diseñador de Producto
$76.9K
Gerente de Producto
$184K
