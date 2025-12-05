Directorio de Empresas
FD Technologies
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Capitalista de Riesgo

  • Todos los Salarios de Capitalista de Riesgo

FD Technologies Capitalista de Riesgo Salarios

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in United States en FD Technologies varía de $109K a $152K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FD Technologies. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$117K - $138K
United States
Rango Común
Rango Posible
$109K$117K$138K$152K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Capitalista de Riesgo contribuciones en FD Technologies para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en FD Technologies?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Capitalista de Riesgo ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en FD Technologies in United States está en una compensación total anual de $152,100. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en FD Technologies para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $109,200.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para FD Technologies

Empresas Relacionadas

  • Dyson
  • Just Eat
  • Skyscanner
  • 11:FS
  • Starling Bank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fd-technologies/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.